Proeftuin Elsendorp krijgt vorm: stichting Boerenapostel en Gebiedsfonds

Verder komt er een zogenoemd Gebiedsfonds, waarin deelnemende ondernemers en bedrijven aan de Proeftuin financiële bijdragen gaan storten. Vanuit dat fonds worden dan nieuwe projecten op het gebied van bijvoorbeeld versterking van de natuur of vergroening van het dorp zelf worden gefinancierd. Dat fonds zal worden beheerd door de stichting die de naam Boerenapostel meekrijgt.

Leefbaarheid versterken

,,Het even wat tijd gekost. Maar wat er nu ligt na veel praten, overleggen en onderhandelen is toch iets waar we trots op zijn", zegt initiatiefnemer Willy Donkers, voorzitter van het Dorpsoverleg in Elsendorp. ,,Drie jaar geleden begon het als het idee om iets gaan doen aan de toenemende leegstand van bedrijven en boerderijen op het Elsendorpse platteland. Maar dat is nu uitgegroeid tot een veelomvattende samenwerking die zich vooral richt op het versterken van de leefbaarheid.”

Quote De waarde van de grond neemt toe. Die meerwaarde willen we gaan inzetten Willy Donkers , Voorzitter Dorpsoverleg Elsendorp

Dat idee om de toenemende leegstand aan te pakken werd enthousiast opgepakt door toenmalig CDA-wethouder Anke van Extel-van Katwijk (CDA) en de Brabantse gedeputeerde Erik van Merriënboer (PvdA). ,,Zij zagen al snel de meerwaarde van dit idee in", blikt Donkers terug. ,,Want het mes snijdt in de Proeftuin aan twee kanten."

Veel slagvaardiger

Met de nauwe samenwerking tussen gemeente, provincie, waterschap en het dorp moet de stroperigheid in de ruimtelijke ordening te lijf worden gegaan. ,,Die planvorming, dat kan straks allemaal veel slagvaardiger", verwacht Donkers. ,,Daarnaast moeten de natuur en de plattelandseconomie er een impuls door krijgen. Vandaar dat er in veel andere Brabantse dorpen met nogal wat belangstelling naar onze vorderingen wordt gekeken, merken we aan de reacties.”

Een van de belangrijkste uitgangspunten voor de stichting Boerenapostel en het Gebiedsfonds is dat gezocht wordt naar manieren om de meerwaarde van grondprijzen in te zetten. ,,Als agrarische grond ingezet wordt als grond met een recreatieve functie, neemt voor de eigenaar van de grond de waarde toe. Die meerwaarde willen we gaan benutten door te investeren.”

Behalve aan het bestrijden van de leegstand op het platteland en het stimuleren van initiatieven op het gebied van recreatie en natuur wil de Proeftuin zich ook sterk gaan maken voor woningbouw. ,,Maar dat komt pas in de toekomst aan bod, als we de Dorpsvisie klaar hebben waar we de komende tijd ook aan gaan werken.”

Volledig scherm Willy Donkers, voorzitter van het Dorpsoverleg in Elsendop en initiatiefnemer voor de Proeftuin. © FotoMeulenhof