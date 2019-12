Project in Gemert: Schrijver in huiskamer werkt beter dan in klas

Recensie Een chef-kok die niet alleen in de keuken van Le Yuzu in Asten swingt

13:00 ASTEN - Het is een vrolijke verschijning, die Jeremias Carlos David. In zijn handen ligt ons lot bij Le Yuzu, waar ze louter verrassingsmenu's serveren. We duiken in het diepe - help! Maar de landing is heerlijk zacht. Beoordeling 7,2.