Project ‘werk voor statushouders’ Deurne werkt

DEURNE - De gemeente Deurne is tevreden over de resultaten van het project 'statushouders op weg naar werk’. Bij de eerste groep van 37 deelnemers heeft dat in 17 gevallen geleid tot een baan. ,,En de overige 20 maken er serieus kans op", aldus wethouder Marnix Schlösser. ,,We verwachten dat ze alle 37 aan de slag komen.”

Het succes heeft enerzijds te maken met de krapte op de arbeidsmarkt, geeft de wethouder aan. Maar even zo belangrijk: er is maatwerk toegepast. Schlösser: ,,We hebben per persoon gekeken wat voor werk bij hem of haar past. En welke opleiding daarvoor nog nodig is.” De Deurnese statushouders - vluchtelingen die definitief in Nederland mogen blijven - werken nu in fabrieken, winkels en groenonderhoud. Het gaat voornamelijk om Syriërs en Eritreeërs.

Het project ging mei 2017 van start. ,,De jaren ervoor kregen we veel statushouders erbij. Het doel was om die zo snel mogelijk te laten integreren. Dat doe je niet alleen met huisvesting en taalles. Ook is het belangrijk om ze duurzaam aan het werk te krijgen. Zo leert men ook meteen de taal beter,” zegt Schlösser.

Senzer

Het budget was in principe bedoeld voor een jaar. ,,Daar hebben we tot december mee kunnen doen. Maar nu trekken we extra geld uit.” Het gaat om een kleine veertigduizend euro. Want na de eerste 37 zijn nog eens twee groepen van respectievelijk 28 en 20 personen begonnen, steeds met een half jaar er tussen. ,,Dat willen we netjes afmaken. Daarna is het de bedoeling dat we het project overdragen aan Senzer.”