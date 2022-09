Protestante gemeente HAS tevreden over fusie: ‘Er is weer iets te beleven in de kerk’

Stikstof blijkt bottleneck voor vliegbasis De Peel

VREDEPEEL - Het volop om zich heen grijpende stikstofprobleem blijkt ook de bottleneck bij de plannen om vliegbasis De Peel te gaan heropenen. Het is nog niet bekend hoeveel stikstofuitstoot heropening van de basis oplevert. Laat staan of er wel ruimte is om dat plan ook daadwerkelijk in de praktijk uit te voeren.

16 september