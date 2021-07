Provincie: Alleen ‘noodzakelijke nieuwbouw’ bij Kasteel Gemert

Kik van der Willigen vond zijn vermoorde vader in bed: ‘In het bos wilde hij de rest van zijn leven zitten’

3 juli LIESHOUT - De om het leven gebrachte Willem van der Willigen was gelukkig in zijn huis in de Lieshoutse bossen. Zijn zoon Kik vertelt over wie ‘de man van de hondjes’ was en hoe hij zijn vader na enkele weken vond. ,,Het voelt alsof het niet helemaal echt is, omdat ik zelf niet onder de deken heb gekeken.’’