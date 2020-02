Provincie houdt 'vinger aan de pols' bij kasteel Gemert

Dat schrijven Gedeputeerde Staten (GS) in antwoord op vragen van de Statenfracties van PvdA en GroenLinks . De twee partijen wilden onder meer van het provinciebestuur weten wat haar betrokkenheid is bij de herbestemming van het kasteel. Ook vroegen ze zich af of GS alternatieven ziet voor die herontwikkeling 'die meer recht doen aan de historie van het kasteel en de landschappelijke en ecologische kwaliteit van de omgeving'.

Dat laatste is volgens GS in elk geval niet aan de orde, zo blijkt uit de beantwoording. De provincie toetst de ingediende plannen aan de regels 'en spreekt zich in principe niet uit over alternatieven'. GS benadrukt ook dat de provincie nog geen mening heeft gegeven over de plannen omdat de planvorming zich 'nog niet in deze fase bevindt'. Wel gaf de provincie eerder al een ambtelijke reactie op de plannen van BL Huisvesting.