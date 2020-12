Provincie houdt woningen Someren-Heide tegen, boer Konings is het wachten beu: ‘Ik wil bouwen’

Wat moet er met je organen gebeuren na je overlijden? Wie nog twijfelt krijgt een brief over het Donorregis­ter

30 november Willem (64) uit Eindhoven dacht dat hij het wel wist: hij wilde geen orgaandonor zijn en legde dat vast in het Donorregister. Maar nu is hij door de nieuwe donorwet gaan twijfelen en denkt hij erover tóch donor te worden. Ruim 300.000 inwoners van Zuidoost-Brabant hebben nog geen besluit genomen; zij krijgen binnenkort een brief op de mat.