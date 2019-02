Provincie strooit met tonnen om Nuenens landgoed en klooster in Gemert op te knappen

DEN BOSCH - Bijna drie miljoen restauratiesubsidie stelt de provincie Noord-Brabant beschikbaar voor acht Brabantse monumenten. Voor buitenplaats Soerterbeek in Nuenen is vier ton gereserveerd. Ook in Gemert krijgen ze voor het Nazarethklooster een cheque, een dikke twee ton.

Gedeputeerde Henri Swinkels ging zaterdag 2 februari persoonlijk langs bij vertegenwoordigers van buitenplaats Soeterbeek in Nuenen (400.000 euro), Kasteel d’Oultremont in Drunen (400.000 euro) en Landgoed Haanwijk in Sint-Michielsgestel (394.401 euro). De vijf andere monumenten krijgen per post bericht over de provinciale subsidie. Onder hen dus het Nazarethklooster in Gemert.

Bezaaid met erfgoed

Deze is bedoeld voor de restauratie en instandhouding van rijksmonumenten en zal gebruikt worden voor bijvoorbeeld het vervangen of restaureren van daken, gevels en ramen. ,,De verbindings- en verbeeldingskracht van erfgoed is de basis voor ons erfgoedbeleid’’, aldus Swinkels, gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur. ,,Brabant is bezaaid met erfgoed, van oude kloosters en fabrieken tot forten en molens. Al dat erfgoed vertelt iets over onze identiteit, maakt ons verleden zichtbaar en verbindt ons er mee. Dat willen we zichtbaar maken en houden.”

Quote We investeren juist in erfgoed dat een belangrij­ke rol speelt in deze verhalen van Brabant. Henri Swinkels, Gedeputeerde

Daarbij ligt de focus van de provincie op vier verhaallijnen: Religieus Brabant, Bevochten Brabant, Bestuurlijk Brabant en Innovatief Brabant. ,,We investeren juist in erfgoed dat een belangrijke rol speelt in deze verhalen van Brabant. Deze restauratieregeling past daar in. Bij de tien monumenten die nu subsidie krijgen, zitten met de Sint-Jan in den Bosch (400.000 euro) en Kasteel Heeswijk (290.542 euro) ook twee van onze vier topmonumenten.’’

Klooster Nazareth

De overige monumenten die een subsidie ontvingen zijn behalve stichting Nazareth in Gemert (240.110 euro) de Heilig Hartkerk in Breda (400.000 euro) en molen De Eendragt in Kaatsheuvel (400.000 euro). In Gemert komt de subsidie op een ideaal moment. Eind vorig jaar begon de grootschalige renovatie van het kloostercomplex. In de tuin komt verder extra nieuwbouw.