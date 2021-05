Provincie wil Bosscheweg bij Beekse Brug op slot om files uit te bannen

Al vijftig jaar konings­schie­ten, kienen en naar de Efteling; feest bij de vrijwilli­gers van Boerdonks Belang

10:03 BOERDONK - Er is altijd wat te doen in Boerdonk. De stichting die daar (mede) verantwoordelijk voor is, bestaat 50 jaar. De eer opstrijken doen ze niet, al voelen ze wel trots: ,,We doen hier vooral heel veel sámen, met vrijwilligers en andere stichtingen.”