Pubquiz, maar dan anders, voor jubilerend SJVV Deurne

,,We moesten ineens iets anders bedenken” zegt Erwin Mathey. Samen met Hans van Oosterhout is hij duo-voorzitter van de vierdeklasser. ,,In eerste instantie was het de bedoeling om dienstenveiling te houden, maar door de beperkingen is dat niet mogelijk.” De twee voorzitters staken de hoofden bijeen en in een tijdsbestek van enkele weken werd er een pubquiz in elkaar gezet met als doel geld in te zamelen voor het grote feest van volgend jaar.

Geen onbekenden van elkaar

SJVV en een pubquiz, het zijn geen onbekenden van elkaar. Jaarlijks worden er in de kantine van sportpark De Dreef enkele gehouden en het animo onder de leden is iedere keer zo groot dat het een prima alternatief is voor de geannuleerde dienstenveiling.

Dit keer is het toch allemaal iets anders; vanuit een lege maar sfeervolle studio presenteren de twee voorzitters de quiz die vol zit met moeilijke opdrachten. ,,We hebben geprobeerd het voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken maar de antwoorden moeten niet op internet te vinden zijn”, stelt Mathey, die verder aangeeft de tijd onderschat te hebben. ,,We hebben veel filmpjes en er zit een grote muziekronde in, daarin ging veel tijd zitten.” De quiz is niet alleen voor leden van SJVV, maar kan volgens Mathey door iedereen gespeeld worden. Speciaal voor de jeugdige deelnemers zijn er opdrachten en die groep kan leuke prijzen winnen. ,,Het loopt storm”, stelt Mathey terwijl hij druk bezig is de studio te versieren. ,,Op dit moment doen er al minimaal tweehonderd mensen vanuit huis mee, dat geeft aan dat SJVV leeft in de gemeenschap.”