Puinruimen en opnieuw beginnen: een nieuwe tuin met horeca en activiteiten voor heel Beek en Donk

Waar Café-Zaal van de Burgt al jarenlang een vaste plek op het Beek en Donkse Heuvelplein bekleedt, is Outdoor Laarbeek met hun tienjarig bestaan een wat ‘nieuwer’ gezicht. Op het terrein, gelegen bij de Muziektuin, konden activiteiten als escaperooms, gps-routes, lasergamen, klimmen en tokkelen worden ondernomen. Maar die tijd is volgens Ardi Crooijmans nu voorbij: ,,De keuring, verzekeringen en het onderhoud van het klimmen en tokkelen vormden een hele kostenpost. Als door corona bijna geen reserveringen doorgaan, wordt het moeilijk om die te dekken. Dan moet je na gaan denken. Hoe willen we verder? Daarom zijn we helemaal gestopt met klimmen en tokkelen. Maar dat was onze hoofdactiviteit. Met de andere activiteiten konden we ons hoofd niet boven water houden. We moesten dus met iets nieuws komen.”

Activiteiten om de bar onder de klimtoren

Quote Ik heb daar natuurlijk veel verdriet van gehad. Maar nu we veel leuke ideeën hebben, is die knop meteen omgegaan. Jan Crooijmans Het was er al vaker grappend over gegaan, maar nooit kwam het van de grond. Tot ook Café-Zaal van de Burgt het door corona moeilijk kreeg. Daarom gingen de vier Beek en Donkse ondernemers rond de tafel zitten. Mét resultaat. Zo werd volgens Crooijmans de Dorpstuin geboren. ,,Voorheen kwamen groepen op reservering een activiteit doen. Die tak randactiviteiten blijft, maar je kan nu ook andere dingen bij ons doen. Onder de klimtoren hebben we een grote buitenbar met terras gemaakt. Om die bar kan je allerlei activiteiten ondernemen. Mini-golfen, beachspellen, Jeu de Boules en dat soort dingen. Je kan dus vrij inlopen voor een activiteit, maar ook voor een kop koffie, speciaal biertje, lunch of borrelplank.” De ondernemers hopen hier iedereen te betrekken: ,,Het is de tuin van het hele dorp. Vandaar ook de naam. We hopen laagdrempelig te zijn. Er is in ieder geval genoeg te doen voor jong en oud.”

De Café-Zaal van Van de Burgt en Besseling zal nog altijd vertrouwd op het Heuvelplein pronken. Dit wordt dan ook hun tweede bedrijf. Voor Jan en Ardi lag dit anders; zij moesten de deuren van ‘hun’ Outdoor Laarbeek na tien jaar sluiten: ,,Daar heb ik natuurlijk veel verdriet van gehad. Maar nu we veel leuke ideeën hebben, is die knop meteen omgegaan. Met z’n vieren kunnen we veel leukere dingen bedenken. We vullen elkaar super goed aan. Op praktische zaken, ideeën en ervaring. Wij op het gebied van activiteiten, Dave en Chantal op het gebied van horeca. Tot nu toe is het heel fijn en leuk. Ik krijg er energie van, ook al is het super druk. Wij hebben er heel veel zin in.”

Opening op zaterdag 19 juni

Zaterdag 19 juni zullen de poorten van de Dorpstuin openen. Gehoopt wordt op een goede zomer: ,,Ik heb weer zin om iets te ondernemen. We kijken dan ook uit naar het voorjaar, de zomer en dit najaar. Maar ook in de winter blijven we open. De golfbaan kan gewoon gebruikt worden. En we hebben een hoop wilde ideeën. Denk maar aan een ijsbaan met koek en zopie. Maar dat zit nog niet in de planning. We kijken af hoe de zomer en het najaar verlopen. Daar hebben wij in ieder geval heel veel zin in.”