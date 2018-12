Puur Sangh durft Bachs Weihnachtsoratorium aan en slaagt

Popquiz Gemert: druk en soms lastig

18:36 GEMERT - Welke eendagsvlieg had een hitje met dit nummer? Wie zong het origineel van dit lied? Herken je dit intro? Wat is het verband tussen deze drie liedjes? Van welke plaat is deze platenhoes? Zomaar wat onderdelen die zaterdagavond voorbijkwamen tijdens de popquiz in De Bunker in Gemert.