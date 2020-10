Puzzel ruilen? Dat kan met de puzzelruilbox in Bakel

‘Begin van het jaar belde iemand me of ik interesse had in een aantal legpuzzels”, vertelt Marjo van der Wallen uit Bakel. ,,Ik ben dorpsondersteuner en hoorde dat in de coronatijd mensen zich verveelden.” Ze kwam op het idee een ruilbox te maken en zette die buiten zodat de liefhebbers daar een legpuzzel uit kunnen lenen of ruilen. ,,Ik vind het erg fijn dat de mensen weer wat te doen hebben.”

Groot assortiment

Van der Wallen puzzelt zelf ook graag samen met haar man, en heeft er verschillende in huis. Met de puzzels die ze kreeg had ze al meteen een groot assortiment. De animo was meteen groot toen ze een melding op de facebookpagina’s Dorpsondersteuners Bakel en Bakel helpt elkaar, had geplaatst. En ze kreeg meer puzzels aangeboden. Manlief Pieter timmerde een bak maar die bleek al snel te klein. Er kwam een grotere die op wieltjes staat zodat die ‘s avond makkelijk binnen gezet kan worden.

Quote Als je er geen hebt om te ruilen dan kan je een puzzel meenemen en daarna weer omruilen tegen een andere puzzel Marjo van der Wallen

Van der Wallen: ,,In het begin begreep niet iedereen wat de bedoeling was van de ruilbox en waren er in korte tijd zestig puzzels weg. Er was zelfs iemand die alle puzzels uit de bak mee wilden nemen. Ik was toevallig thuis en vertelde haar dat dit niet de bedoeling was.” Op de facebookpagina’s werd nog eens duidelijk uitgelegd wat wél de bedoeling was, namelijk ruilen of lenen. Van der Wallen: ,,Als je er geen hebt om te ruilen dan kan je een puzzel meenemen en daarna weer omruilen tegen een andere puzzel.”

Zomertijd

,,Dagelijks komen er mensen jong en oud wel puzzels lenen of ruilen. In de zomertijd dacht ik dat er niet zoveel behoefte was om te puzzelen en hadden we de ruilbox binnen gezet. Maar ik kreeg al snel telefoontjes met de vraag of ik ermee gestopt was.”

Elke avond wordt de puzzelbox nagekeken en worden er puzzels omgeruild. ,,De nieuwe worden een aantal dagen boven bij de voorraad gezet.” Zo kan het Covid-19 virus niet doorgegeven worden via de puzzelstukjes of dozen.

In de puzzelbox liggen veel soorten legpuzzels voor kinderen en volwassen tot 1000 stukjes. ,,Puzzelliefhebbers voor grotere puzzels of de puzzels van Jan van Haasteren kunnen me even bellen want die nemen teveel plaats in of ze brengen ze niet meer terug”, aldus Van der Wallen. Heeft er nog iemand puzzels liggen die ze kwijt wil, dan houdt ze zich aanbevolen; vooral de puzzels van vijfhonderd stukjes. Ze is te bereiken via 06-89970546.