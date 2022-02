PvdA Someren blundert met kieslijst: naam Jan van Dongen ontbreekt dus volgt noodzakelijke gang naar hoogste bestuursrechter

Erik van Oosterhout van Pandoer naar gemeen­schaps­huis: ‘Stap van ondernemer naar werknemer bewust gekozen’

ASTEN - Erik van Oosterhout uit Heusden wordt de bedrijfsleider van het nieuwe gemeenschapshuis in Asten. Van Oosterhout is geen onbekende in het Astense: met zijn broer Jeroen runde hij jarenlang De Pandoer in Heusden.

9 februari