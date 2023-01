Raad Gemert-Bakel: De Peel hangt er maar een beetje bij in de regio

Na twee coronaja­ren huldigt Helmond weer sporters: Dit zijn de genomineer­den per categorie

HELMOND - Voetballer Joey Sleegers, wielrenner Edwin Raats of rolstoeltennisser Niels Vink wordt de nieuwe sportman van het jaar in Helmond. Bij de vrouwen gaat de eretitel naar atlete Demi van de Wildenberg, gewichtheffer Danique Schepers of atlete Julia van Dijk.

24 januari