Raad Gemert-Bakel unaniem over brandbrief aan minister Schouten

In die brief gaat de voltallige raad erop aandringen om in de omgeving van de besmette bedrijven - in Gemert-Bakel zijn dat er twee, in Milheeze en De Mortel - continue en langdurig metingen te blijven verrichten. Ook vindt de raad dat besmette bedrijven geruimd zouden moeten worden, ‘indien de volksgezondheid daar om vraagt'.

Signalen

De raad wil ook dat inwoners van Gemert-Bakel direct geïnformeerd worden ‘zodra er eerste signalen zijn van een mogelijke besmetting van dieren op nertsenbedrijven of andere dierhouderijen'. De raad wil dat er in zo'n geval niet gewacht wordt op bevestiging van het RIVM en/of een afkondiging door minister Schouten.

Laatstgenoemde wens noemde burgemeester Michiel van Veen ‘erg lastig om uit te voeren’, omdat de raad dan eerder geïnformeerd zou kunnen zijn dan de Tweede Kamer. Ook worden er in zo'n geval, als het aan de raad ligt, direct waarschuwingsborden rondom het bedrijf geplaatst.

De raad kwam dinsdagavond op initiatief van oppositiepartijen Sociaal Gemert-Bakel en Lokale Realisten & D66 in een extra vergadering bijeen om over de actuele nertsenproblematiek te discussiëren. In Gemert-Bakel zijn rond de twintig nertsenbedrijven gevestigd die er in de zomermaanden voor zorgen dat de gemeente in die periode ruim een miljoen nertsen telt.

Risico's

Voorafgaand aan de ingelaste vergadering wees inspreker Jos van de Sande de raadsleden op de risico's die Gemert-Bakel loopt door de vele nertsenbedrijven in die gemeente. Van de Sande is voormalig hoofd infectieziekten van de GGD Hart van Brabant en geldt als een expert op het gebied van Q-koorts.

Van de Sande waarschuwde Gemert-Bakel voor drie specifieke risico's: besmetting via medewerkers van de nertsenbedrijven, besmetting via katten op de bedrijven en besmetting via fijnstof. Dat laatste kan volgens Van de Sande gebeuren als er ‘veel virusmateriaal’ in een besmet bedrijf aanwezig is.

Openluchtlaboratorium