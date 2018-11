Raad Gemert-Bakel wil meepraten over huisvesting arbeidsmigranten

Thijssen Sport Someren verhuist naar Postel­straat

16 november SOMEREN - Thijssen Sport in Someren verhuist per 1 december van het Wilhelminaplein naar de Postelstraat. In het pand waar voorheen de Postelsjop zat begint Thijssen Sport aan een nieuwe toekomst. De huidige eigenaren Jac en Doran Thijssen gaan met pensioen, de pas 22-jarige Jamie van Bussel wordt de nieuwe eigenaar.