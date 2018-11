Raad Gemert-Bakel wil oplossing problemen Golfbaan Stippelberg

Fransjan den Elzen werkt aan schade­claim kasteel Gemert

8:01 GEMERT - Fransjan van den Elzen, de Mortelse ondernemer die het kasteel in Gemert bijna had gekocht, werkt achter de schermen aan een schadeclaim richting de gemeente. Dat bleek donderdagavond tijdens een raadsvergadering over de toekomst van het kasteel.