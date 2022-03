Raad Laarbeek over beveiligingscamera’s Bemmer IV: ‘Toekomstige discussie nodig’

,,We moeten goed in de gaten hebben dat we op een hellend vlak zitten waar veiligheid en privacy met elkaar in conflict komen”, stelde Rick van Bree namens De Werkgroep. Met zijn opmerking hoopte Van Bree een fundamentele discussie te starten over beveiligingscamera’s, die hij op steeds meer plaatsen in het straatbeeld op ziet duiken: ,,Zelfs in het gemeentehuis hangen ze. Kunnen we dat niet op een andere manier doen?”