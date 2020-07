Raad Laarbeek: ‘Provincie moet aanpak N279 beter onderbouwen’

Een raadsmeerderheid heeft het college van Laarbeek met de boodschap op pad gestuurd dat er een nieuwe doorrekening moet komen.

Het CDA - indiener van het voorstel - denkt met nieuwe cijfers aan te kunnen tonen dat de doorstroming op de provinciale weg al enorm verbetert wanneer rotondes en kruispunten worden vervangen door viaducten. Een verbreding is dan niet nodig.

,,Zeker wanneer je actuele cijfers gebruikt", legt fractievoorzitter Marcel van der Heijden uit. ,,Thuiswerken heeft door de coronacrisis een grote vlucht genomen. Als je dat blijft stimuleren of zorgt voor een betere verkeersspreiding door bijvoorbeeld de eerste paar uur thuis te werken en pas daarna naar kantoor te komen, heeft dat een enorme invloed op het verkeersbeeld. Wij denken dat de variant met één rijstrook in elke rijrichting, met viaducten in plaats van rotondes en verkeerslichten voldoende is. Precies de variant waar de provincie ook op insteekt.”

Vertraging ligt op de loer

Volgens hem is vooral van belang dat het plan niet vertraagt, maar dat ligt nu wel op de loer. Omwonenden en andere belanghebbenden hebben bezwaar ingediend. Die liggen nu ter beoordeling bij de Raad van State. Het duurt nog wel even voordat er een uitspraak ligt, maar het adviesbureau van de hoogste rechtsprekende macht tussen burgers en overheid heeft in de tussentijd kritische kanttekeningen bij het plan geplaatst.

,,Er zijn volgens het bureau verkeerde rekenmodellen gebruikt", concludeert Van der Heijden. ,,Gedeputeerde staten leggen nu echter het advies om alles opnieuw door te rekenen naast zich neer, mede uit angst voor vertraging. Maar als de cijfers niet kloppen, bestaat de kans dat het plan bij de Raad van State sneuvelt. Dan gaat er pas echt veel meer tijd overheen.”

Op verzoek van PNL is er nog een zinnetje toegevoegd aan de boodschap waarmee burgemeester en wethouders nu naar de provincie zijn gestuurd: een eventuele omleiding rond het noordoosten van Dierdonk moet mee worden genomen in de nieuwe berekeningen. Nu sluit de weg Dierdonk van Helmond af; met een omleiding is dat verleden tijd. Van der Heijden: ,,We denken dat de nieuwe cijfers ook zullen aantonen dat die omleiding niet nodig is.”

Niet alle fracties staan overigens achter de lobby. De Werkgroep, Algemeen Belang Laarbeek (ABL) en PvdA zien een verbreding met twee rijstroken aan weerszijden van de weg echt niet zitten. Het CDA heeft alleen Partij Nieuw Laarbeek (PNL) als medestander. PNL ziet de verbreding wél zitten. ,,Maar we willen dan zeker weten dat de onderbouwing ook klopt, vandaar dat we de motie steunen", zegt fractievoorzitter Ronnie Tijssen. Omdat PNL met negen van de zetels de grootste fractie is, heeft het CDA zo toch een raadsmeerderheid gevormd.