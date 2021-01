Raad neemt coronaproof afscheid van wethouder Buter

Datalek bij gemeente Laarbeek: gegevens gezin in schuldhulp­ver­le­ning in handen van derden

14 december LAARBEEK - Een mailwisseling tussen een medewerker van de gemeente Laarbeek en een gezin in de schuldhulpverlening is naar een verkeerd adres gestuurd. Daarbij is vertrouwelijke informatie in handen van derden beland.