Raad van State velt finaal oordeel in langlopende Liesselse veldschuur-zaak; buurvrouw wint en ouder paar wellicht ook

Urban Matterz keert terug met tweedaags festival: ‘Maar dit is mogelijk wel de allerlaat­ste keer’

HELMOND - Er komt weer een editie van Urban Matterz aan, maar het is mogelijk wel de laatste keer dat het festival wordt gehouden in Helmond. Voor organisator Hans van den Berkmortel voelt het alsof hij elk jaar weer ‘examen moet doen’ bij de gemeente. ,,Er zijn in deze stad echt kansen gemist.”

17 april