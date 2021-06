Raad van State zet streep door vergunningen aan boeren en geeft Gemert-Bakel flink wat huiswerk

Geen verplichte winkelwa­gen meer na onderzoek: ‘Als iets niet werkt, moet je er gewoon mee stoppen’

2 juni VELDHOVEN - Het verplicht winkelen met een winkelwagen heeft geen effect op het afstand houden in de supermarkt. Dat is één van de conclusies van een wetenschappelijk onderzoek dat de Universiteit van Amsterdam (UvA) in de Veldhovense Plus-supermarkt van André en Joyce van Reijen heeft gehouden. ,,Het ding is eigenlijk alleen een obstakel.”