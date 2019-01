Raadsbrede coalitie: de prettige trendbreuk van Laarbeek

Ria van der Zanden loopt met ferme trednaar het spreekgestoelte. De wethouder financiën van Partij Nieuw Laarbeek (PNL) gaat reageren op een motievoorstel van haar eigen partij over een fietspad langs de Sonseweg in Lieshout. ,,Als PNL weet waar ze het geld vandaan gaan halen, dan kunnen we verder kijken. Voor nu ontraad ik de motie." Een wethouder die adviseert om een motie, ingediend door haar eigen partij, niet ter stemming te brengen, is zeldzaam. In Laarbeek is het de laatste maanden diverse keren voorgekomen. Exemplarisch voor de nieuwe stijl van besturen in de gemeente.