Raadsleden Deurne en Gemert-Bakel bezorgd over nertsen: ‘Noodkreet van dierenartsen en nertsenhouders ondersteunen’

In Gemert-Bakel, ook wel aangeduid als de nertsenhoofdstad van Nederland, drongen oppositiepartijen Sociaal Gemert-Bakel en Lokale Realisten & D66 eind vorige week al aan op een extra raadsvergadering. Die vindt dinsdagavond 26 mei plaats.



,,Onze grootste zorg is dat we met alle fokkerijen in onze gemeente met in potentie enorme infectiebronnen zitten", stelt Jan Hoevenaars van Sociaal Gemert-Bakel, voorheen de SP. ,,Te meer omdat nu steeds meer bewezen wordt dat het om een echt zoönose-virus gaat. Als lokale overheid kunnen we op z'n minst druk zetten richting de minister om nu pro-actief te handelen.”