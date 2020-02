Rabobank Asten mogelijk naar nieuw dorpshuis

Nieuwe entree kerkhof

Tegelijkertijd is de gemeente volop in gesprek met de bibliotheek, woningbouwcorporatie woCom en het kerkbestuur over de aankoop van de benodigde panden in het gebied. Hoe die gesprekken verlopen wordt niet duidelijk uit het rapport. ‘Wel vinden we het leuk om te vermelden dat het Technasium van het Varendonck aan de slag zal gaan met een ontwerp en advies voor de nieuwe entree van het kerkhof’. Nu ligt de entree nog tussen de bieb en het gemeenschapshuis in, er is maanden geleden al voor een andere toegang gekozen.