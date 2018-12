Rabobank versoepelt regels voor aankoop boerenwoning

Veehouders die willen stoppen of boomkwekers die geen opvolger hebben: negen van de tien keer is het verkopen van hun woning aan een burger of ondernemer een loden last. De reden: het omzetten van de bestemming agrarisch naar wonen is een kostbaar en tijdrovend proces. Daarnaast willen de meeste hypotheekverstrekkers hun vingers niet branden aan het financieren van dat soort vastgoed omdat er risico's aan kleven. De bestemming is bijvoorbeeld niet te wijzigen, omdat het pand midden in een geurcirkel blijkt te staan.

Inmiddels zit de markt behoorlijk op slot, terwijl het aantal panden dat te koop staat groeit. Steeds meer agrariërs beëindigen hun bedrijf omdat ze geen opvolger hebben maar ook omdat vanuit de overheid stoppen gestimuleerd wordt.

De Rabobank heeft sinds kort de regels om dit soort huizen te financieren versoepeld. De bank doet dit om zowel verkopers als kopers te helpen en wil een poging doen om mee de verloedering van het buitengebied tegen te gaan. Het is een experiment, laat Martin Damen van Rabobank Nederland weten. ,,We hebben een aantal voorwaarden waar de lokale banken de aanvraag aan toetsen. Zo mag een perceel niet groter zijn dan drie hectares, er moet een taxatierapport liggen waar de bank vertrouwen in heeft en de koper moet zicht hebben op goedkeuring van de gemeente om het bestemmingsplan te wijzigen. We hebben als bank geen document van de gemeente nodig waarop staat dat ze in principe mee willen werken, nee. Nog niet. We zijn wat dat betreft zoekende, voor ons is het ook nieuw.”

Er is inderdaad een risico dat iemand een huis koopt waarvan uiteindelijk de bestemming niet gewijzigd kan worden, bevestigt Damen. ,,Dit is de verantwoordelijkheid van de koper. Daarnaast hebben de lokale banken natuurlijk ook goed zicht op het gebied. Een taxatierapport biedt ook houvast. Het is een heel lastig vraagstuk. Maar we willen niet zonder meer nee zeggen en de deur dichtgooien.”