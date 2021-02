Radio DMG Deurne presenteert Carnaval Top 111; negen uur carnaval in studio én woonkamers

Auteur Stephan van Erp uit Asten hoopt na nominatie op uitgever

3 februari ASTEN - Hij ziet het als erkenning en mogelijk een stap naar meer. Schrijver Stephan van Erp uit Asten is met zijn roman ‘Peelpijn’ genomineerd voor The Indie Awards 2020. Deze literaire prijs gaat naar het beste boek dat in eigen beheer is uitgegeven. Voor de omslag maakt Van Erp ook kans in de categorie ‘beste cover’.