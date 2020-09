Radio Kontakt-Centraal zaterdag van start in Gemert-Bakel en Laarbeek

Na 906 uitzendin­gen stopt Siris Sportlijn: ’Een doelpunt van minuten geleden versloeg hij live’

25 september SOMEREN - Het Studio Sport-moment op zondagavond is alom bekend, in Asten en Someren stemden sportliefhebbers vaste prik op zondagmiddag om 14 uur af op Siris Sportlijn. Maar dat kan niet meer. Het programma is uit de lucht.