Rafelranden zoals in Someren-Heide zijn aantrekkelijk voor criminelen

Groen licht voor 80.000 extra kuikens in Deurne; pluimvee­hou­der mag naar kwart miljoen dieren groeien

6 januari DEURNE - Een Deurnese pluimveehouderij mag van de provincie uitbreiden met 80.000 kuikens, werd woensdag bekend. Het aantal vleeskuikens in de stallen zal groeien naar 256.690. Een aantal omwonenden is met stomheid geslagen. In 2014 werd in dezelfde straat een veehouderij uitgekocht en verplaatst met 750.000 euro provinciegeld. Reden: het gebied was overbelast.