Ramen en deuren dicht in Deurne door grote brand in Den Bosch

Ellen werd gevloerd door een burn-out: ‘De kinderen in de klas waren veranderd in monsters’

4 maart NEERKANT - Ze stond 24 uur per dag áán. Checkte om de paar minuten haar mail. Beantwoordde ook in het weekend berichtjes van ouders. Werkte door en door tot alles perfect was. Tot de bom barstte en juf Ellen uit Neerkant instortte. ,,Ik kon alleen maar huilen. Ik voelde me zo’n loser.”