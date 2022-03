Ramona Koonings neemt baby Robert elke dag mee naar haar zaak: ‘Hij kruipt rond tussen de bruidsjurken’

De geschiede­nis van De Rips stokt, helaas

DE RIPS - Maar liefst zes jaar hebben ze er aan gewerkt, de broers Cees en Frank van den Heuvel uit De Rips, aan een film over de 100-jarige geschiedenis van hun Peeldorp. Maar al dat werk is niet voor niets geweest. Het resultaat is een documentaire van meer dan zes uur waarin die geschiedenis minutieus in beeld wordt gebracht.

12 maart