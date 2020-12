Rampjaar Nachtegaal door corona: Viering 75-jarig bestaan Somerens mannenkoor valt in duigen

SOMEREN - Bijna eenderde van mannenkoor Nachtegaal in Someren heeft corona gehad. De vraag is hoeveel leden terugkeren als zingen in grote groepen straks weer mogelijk is. Een allesbehalve feestelijk jubileumjaar. ,,We hebben maar één keer ons nieuwe pak aangehad.”

De impact van het coronavirus op het 47-leden tellende koor is immens. De Nachtegaal moest eerder dit jaar afscheid nemen van bestuurslid en zanger Martien van Otterdijk. Harry Leenen, Cees Verhagen en Frans Bennenbroek belandden door het virus in het ziekenhuis in respectievelijk Geldrop, Leiden en Rotterdam. En dan zijn er nog eens tien leden op wie het virus vat kreeg.

Virus heeft huisgehouden

,,Veel leden hebben wekenlang gesukkeld met allerlei gezondheidsperikelen. Het is maar de vraag hoeveel er straks terug komen. Het virus heeft behoorlijk huisgehouden”, vertelt waarnemend voorzitter Adriaan Swinkels.

Gelukkig nog mooie foto's

En dat in een jaar waarin uitgebreid stilgestaan zou worden bij het 75-jarig bestaan. Het jaar dat op 16 februari nog zo feestelijk begint met een optreden in een volle Lambertuskerk. Een jaar lang is daarvoor gerepeteerd. Voor het eerst tonen de Somerense zangers dan vol trots hun nieuwe kostuum aan een groter publiek. ,,Maar daar is het ook bij gebleven. We hebben die dag gelukkig nog mooie foto’s kunnen maken. De fotoboeken daarover hebben we aan onze jubilarissen gegeven.”

Pech blijft Nachtegaal achtervolgen

Het bekendste lid is Willy van Bragt. De negentigplusser is al 74 jaar lid, waarvan de laatste jaren rustend. Hij zou komende vrijdag het jubileumboek in ontvangst nemen, maar pech blijft de Nachtegaal in 2020 achtervolgen. Door een val in huiselijke kring ligt hij nu in een revalidatiekliniek. Dochter Mieke neemt nu zijn plek in en krijgt het boekwerk uit handen van burgemeester Dilia Blok.

Volledig scherm Willie van Bragt van Mannenkoor Nachtegaal in Someren © Nachtegaal Someren

Was stil tot half augustus

Swinkels hoopt dat het koor zo snel mogelijk weer aan de slag kan. Er staan al twee grotere optredens voor 2021 gepland. Het kriebelt weer na maandenlange stilte. ,,Onze jubileumreceptie op 14 maart werd al afgelast. Daarna was het stil tot half augustus en tot half oktober konden we weer even in twee delen repeteren in de kerk. 2020 is al met al een rampjaar geworden voor ons.”

Het was kantje boord

Koorlid Frans Bennenbroek beaamt dat. Zeven weken na een open hart operatie krijgt hij corona. Hij belandt op de intensive care en ligt acht weken aan het zuurstof. Het is enige tijd kantje boord, maar hij werkt inmiddels aan zijn revalidatie. Sindsdien krijgt hij twee keer per week fysiotherapie om zijn longen te trainen. ,,Ik hoop dat we snel weer kunnen zingen. Ik heb wel al wat gezongen sinds corona, maar ik merk wel dat ik bij lange noten nog adem te kort