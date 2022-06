Rap over dorp van gelegenheidsartiest Thomas Neaum gaat als lopend vuurtje door Aarle-Rixtel

Gemertse 30-kilometer­plan kan al weer terug naar tekentafel

Een plan dat rammelt aan alle kanten, alleen maar vragen oproept en in de praktijk daardoor zeer lastig uit te voeren is. De gemeenteraad van Gemert-Bakel maakt - in nette bewoordingen, dat wel - volledig gehakt van het voornemen van B en W om de maximum snelheid in Gemert-kern te verlagen van 50 naar 30 kilometer.

2 juni