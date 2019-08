Ravage in vogelasiel Someren door blunderende zager

SOMEREN - Een iets te ver doorgezaagde boom heeft voor een ravage gezorgd op het terrein van het Vogelasiel in Someren. Drie vogelkooien zijn vernield of onbruikbaar geworden en twee buizerds zijn ontsnapt. Door gulle sponsoren kan de wederopbouw waarschijnlijk maandag al beginnen.

Het is hem in ruim dertig jaar nog niet eerder overkomen. Boomzager Willy van de Vorst zette zijn vlijmscherpe zaag in een boom en dat ging sneller dan verwacht. De boom viel daardoor ineens een andere kant op dan gepland, met geplette volières tot gevolg. De Somerenaar is eerlijk en erkent alle aansprakelijkheid. ,,Dit is een zaagfout, zo simpel is het”, geeft hij grif toe. ,,Iedereen zegt dat het verzekeringswerk wordt, maar dit mag me als vakman gewoon niet overkomen. Ik heb dertig jaar terug ooit een keer een boom niet kort genoeg afgezaagd waardoor die de dakgoot raakte, maar dit....Het is een hele grote blunder.”

Van der Vorst is al jaren nauw betrokken bij het vogelasiel. Hij sponsort onder meer hout waarmee vogelhuisjes worden gemaakt. Dat hij juist op die plek in de fout gaat doet hem zeer. ,,Ik baal er ontzettend van en heb twee gruwelijk slechte dagen gehad. Ik had ook kunnen zeggen dat de verreiker te zacht heeft geduwd, maar dat is niet zo. Het was mijn fout.”

Forse knal

Diverse medewerkers waren in de buurt. Rond de klok van 9.30 uur hoorde vogelasielbeheerder Pepie Smits een forse knal en wat volgde was een hevige consternatie. ,,Eenmaal buiten zagen we dat een boom op de volières gevallen was.” De boom viel op ruimtes waar buizerds, eenden en duiven zaten. ,,Van de dertig duiven zijn er maar twee overleden. Dat is een wonder”, zegt Smits. ,,Alle eenden hebben we kunnen redden, dat waren er een stuk of twintig.”

De zorgen van Smits en voorzitter Wil Kregting zijn er met name om twee buizerds. In totaal zaten er vier bij elkaar, maar twee zijn er nog steeds niet terug gevonden. ,,En die twee buizerds waren nog niet klaar om de natuur in te gaan, daarom zitten ze ook bij ons. Een van de twee kon wel vliegen, die heeft waarschijnlijk een mooi heenkomen gezocht in de bosrijke omgeving hier, maar die andere nog niet. Die zal hier ergens in de buurt rondhuppelen.”

Smits en Kregting kunnen nog niet inschatten hoeveel het gaat kosten om alles weer te repareren. Smits: ,,De exacte schade moeten we nog op gaan maken. Het betalen zal verzekeringswerk worden, maar je weet nooit of alles wordt vergoed. Gelukkig hebben al veel mensen gezegd dat ze willen helpen.”

Kregting heeft al contact gehad met een bouwmarkt die gaas wil leveren en een kassenbouwer die wellicht frames wil schenken. Als het allemaal doorgaat kan de wederopbouw van de twee volières en uitloopkooi begin volgende week starten. Het incident is in ieder geval een flinke streep door de rekening. ,,En dan moet je je bedenken dat die bomen gezaagd werden, juist omdat we willen uitbreiden”, vertelt een balende Smits. ,,Het komt in orde, maar je zit hier niet op te wachten”, voegt Kregting toe.

Volledig scherm De schade is fors. © Facebook Stichting Vogelasiel Someren

Volledig scherm © Facebook Stichting Vogelasiel Someren