Reallifesoap over Peter Gillis op SBS6

Lies en Piet van Mill-Vos­sen feesten graag samen thuis

29 juni SOMEREN-EIND - Piet van Mill en Lies Vossen zijn vijftig jaar getrouwd. Wat ze ook graag samendoen is thuis feesten in en om hun woning aan de Somerenseweg. ,,Onze twee kinderen zorgen bij verjaardagen of jubilea in onze tuin voor themafeesten. Back tot he sixties en het Caraïbisch feest waren erg leuk. Iedereen verkleed en heel veel lachen.”