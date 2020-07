Rechter doet ultiem beroep op Deurne; ‘Ga nog eens praten met provincie over die veldschuur’

N279 tijdlang dicht na ongeval met bestelbus bij Aar­le-Rix­tel

20:17 AARLE-RIXTEL - De N279 was donderdagmiddag in beide richtingen dicht door een ongeluk bij Aarle-Rixtel. Een bestelbus raakte daar van de weg en belandde in de sloot. Dat gebeurde in een flauwe bocht.