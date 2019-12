Rechter grijpt in: plan recreatiepark Somerdaal in Someren aangepast

Lekker losgaan in een doldwaze komedie in Liessel

11:03 LIESSEL - Mensen aan het lachen maken en er zelf lol in hebben. Dat wil toneelvereniging De Plankeniers uit Liessel graag bewerkstelligen. Vandaar dat ze ieder jaar kiest voor een klucht of komedie. Deze keer 'High' Tea in Bakkerij Van Schie.