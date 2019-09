Rechter moet Deurnes huurconflict oplossen

De aantijgingen blijven over en weer vliegen, deze dinsdagmiddag in het kantongerecht van Eindhoven. Omdat het conflict inmiddels behoorlijk hoog is opgelopen, waarbij ook de politie meerdere keren werd ingeschakeld, is er vandaag een kort geding. Dat betekent dat er met spoed een beslissing van de rechter volgt.

Die moet zich de komende tijd buigen over de overeenkomst. Ook verschillen de twee partijen van mening over wat wel en wat niet bij het verhuurde hoort.

De huurders verklaren nooit documenten te hebben gezien waar afspraken op staan.

Volgens Kuijpers is altijd duidelijk geweest dat de twee alleen de tuin en het huis van het perceel tegenover zijn nertsenfokkerij huren. Volgens Vaes en Van de Vijver klopt dat niet. ,,Hij heeft ons zelf die ruimtes aangeboden, hij zei: als jullie ze zuiver maken dan mogen jullie die gebruiken. Dat hebben we dus ook gedaan. En in het begin waren er ook helemaal geen problemen tussen ons.”

De problemen ontstonden volgens de advocaat van Kuijpers, mr. Rhoe, toen zijn cliënt een deel van de stallen wilde gaan gebruiken. ,,Hij is bezig is met de omschakeling van nertsen naar sierteelt. Hij kan de stallen van de andere boerderij nu goed gebruiken heeft de twee een aantal keer gevraagd een paar ruimtes leeg te halen. Toen ze dat niet deden heeft hij ze zelf ontruimd.” Volgens Rhoe ging het om 'troep en rotzooi die naar de stort moest’. Volgens mr. Van Dijk ging het om spullen die wel waardevol waren. Mr. Rhoe: ,,Ze zetten alles vol met spullen. Terwijl er ook nog andere ruimtes zijn die ze in gebruik hebben en Kuijpers gebrek aan opslag heeft.”

Volgens Rhoe was de maat bij zijn cliënt vol toen de Heemkundekring met goedkeuring van de huurders spullen op ging slaan.

Vaes en van de Vijver hebben het idee dat de bron ergens anders ligt. De twee kregen een hoge gasrekening en lieten hun gashaarden keuren. ,,Die zijn vijftig jaar oud en levensgevaarlijk. We vroegen of hij die wilde vervangen, maar dat doet hij niet. Hij zegt dat hij niets hoeft te doen aan onderhoud.” Om die reden maken ze sindsdien minder huur over. ,,Toen is de ellende begonnen.” Ze eisen nu dat Kuijpers alleen met hun toestemming op het perceel kan komen. Daarnaast moet hij de blokkades voor de stallen en de slot van het hek weghalen.

Uitspraak uiterlijk 2 oktober.