Rechter staat b&b toe in Helenaveen

Eerder had de gemeenteraad slechts een woonbestemming gegeven, waarna de eigenaar-initiatiefnemer naar de Raad van State beende. Die droeg Deurne afgelopen februari in een tussenuitspraak op met een beter verhaal te komen waarom er geen B&B en coachingpraktijk aan de Soemeersingel mogelijk is. De gemeente meende dat de eigenaar te laat met zijn plannen kwam om nog meegenomen te kunnen worden in het nieuwe bestemmingsplan.

De hoogste bestuursrechter kon dat niet plaatsen. Want de initiatiefnemer had enkele maanden voorafgaande aan de vaststelling van het bestemmingsplan op 19 december 2017 bij de gemeente zijn verzoek kenbaar gemaakt. De gemeenteraad keek er nog eens naar en besloot de eigenaar dan toch maar zijn zin te geven. De eigenaar kan nu aan de slag.

Fietsvlonder

Wat een omstreden fietsvlonder bij een woning aan de Koolweg in Helenaveen betreft heeft Deurne ook eieren voor haar geld gekozen; de vlonder is geheel uit het bestemmingsplan geschrapt. Eerder had Deurne tussen een tuin en de Helenavaart een fietsroute over een houten vlonder gepland. De bewoner vond dat onaanvaardbaar, omdat zijn tuin aan het water grenst. Dan zou daar opeens een fietspad over een vlonder langs gaan lopen.

Het hoogste bestuursrechtscollege stelde eerder in de tussenuitspraak dat de geplande fietsroute ‘op het water’ niet goed doordacht was. Deurne had immers geen enkel onderzoek gedaan naar het effect van de fietsvlonder op het woon en leefklimaat van de bewoners van de woning aan de Helenavaart. Bovendien ligt het water en de oever in het zwaar beschermde Natuur Netwerk Brabant. Ook daar is geen rekening mee gehouden.