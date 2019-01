Rechter tikt Deurne op de vingers: bezwaren bewoners onterecht afgewezen

Aan het bouwplan voor tien huurwoningen zitten veel haken en ogen, vindt ook de rechter. De omwonenden maken zich terecht zorgen over de hoeveelheid parkeerplaatsen (tien in plaats van de 14 die er in hun ogen nodig zijn) en de toename van de verkeersdruk. Ook is de rechter het met hen eens dat onderdelen van de bouwplannen in strijd zijn met het bestemmingsplan. Zo zouden de nieuwe huizen in de oorspronkelijke opzet één bouwlaag hebben; nu krijgen ze er meerdere en worden ze dus hoger.