Rechter tikt Peelgemeenten weer op vingers over toewijzing huishoudelijke hulp

Een Astense cliënt krijgt zijn oude rechten terug, heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald. Oorspronkelijk kreeg de man 5 uur huishoudelijke hulp per week in de vorm van een persoonsgebonden budget uitgekeerd. Maar na de invoering van nieuwe regels kreeg de Astenaar, die anoniem wil blijven, nog maar 3,6 uur uitbetaald.

,,De rest moet ik uit eigen zak betalen. Dat gaat om behoorlijk veel geld", zegt hij. Hij woont naar eigen zeggen in een oud huis, waardoor meer gepoetst moet worden. Zelf kan hij het, als COPD- en hartpatiënt, niet meer doen. Door de uitspraak van de rechtbank moet de gemeente Asten het verschil in uren nu met terugwerkende kracht augustus 2019 alsnog uitkeren.

De rechtbank valt vooral over de manier waarop de Peelgemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren het meer- of minderwerk berekenen. Zieken of ouderen die recht hebben op regeling via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning krijgen in de basis 104,6 uur per jaar. Die uren staan gelijk aan vijftig punten. Daar is op zich weinig op aan te merken, oordeelt de rechter.

Het probleem zit vooral in het onderzoek waarop ze baseren hoeveel punten erbij of eraf gaan wanneer iemand bijvoorbeeld een extra kamer heeft of een grote handicap. Dat komt van een anonieme, niet-openbare bron. Zo is volgens de rechter niet controleerbaar welke niveau schoon huis verantwoord is voor een cliënt, welke activiteiten moeten worden verricht of hoeveel tijd daarvoor nodig is.

Schoon en leefbaar huis

Het is niet de eerste keer dat de Bossche rechtbank een van de vijf Peelgemeenten, die samen de zorgtaken uitvoeren, terugfluit. In februari kreeg een echtpaar uit Someren meer uren dan aanvankelijk was toegekend. Toen ging het om zorg in natura en bekritiseerde de rechter het beleid ‘schoon en leefbaar-huis’, dat in de plaats van een urenindicatie was gekomen.

Volgens gemachtigde Bert van 't Laar in beide zaken betekent dat het beleid in volle omvang (‘zowel pgb als zorg-in-natura’) van de Peelgemeenten niet door de beugel kan. Tot verandering heeft dit overigens nog niet geleid. ,,Someren is tegen de uitspraak in beroep gegaan", zegt hij.