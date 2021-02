Rechter wijst bezwaren buurt tegen komst geldautomaat Beek en Donk naar prullenmand

Maar hoewel de vergunning al in 2019 is verleend, staat de Geldmaat er nog altijd niet. Omwonenden zien de automaat liever niet komen en stapten daarom eind december naar de rechtbank in Den Bosch. Daar vertelden ze onder meer dat gemeente en Rabobank hebben verzuimd hen goed in te lichten over de exacte locatie van de pinautomaat, dat ze bang zijn voor plofkraken, dat ze vrezen dat de parkeerdruk en verkeersoverlast toe zal nemen en daarmee de veiligheid in de straat.