Rechter wil onderbouwing megaclaim tegen Deurne in zaak-Karwei

Donderdag diende in Den Haag hiervoor een tweede rechtszitting. De eerste was op 5 februari. Het gaat om de Karweibouwmarkt die Driessen en Van Osch hadden willen bouwen en verkopen aan de Industrieweg in Deurne. Ze zeggen dat ze op tijd bouwtekeningen en een concreet plan daarvoor hebben ingediend bij de gemeente. Die stelt dat weliswaar een brief en een tekening is ontvangen op 11 oktober 2011 maar dat was ‘bij lange geen concreet bouwvoornemen’. Op 14 oktober 2011 nam Deurne een zogeheten voorbereidingsbesluit waardoor vanaf dat moment het bouwen van een Karwei niet meer mogelijk was.