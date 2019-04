Rechter: windvang molen Asten nauwelijks beperkt

Onrust in Heusden rond verkrach­ting 18-jarige jonge vrouw: ‘Het is een enge plek’

11:01 ASTEN-HEUSDEN - Bewoners van de Kasteellaan in Heusden waren anderhalve dag erg onrustig. Want waar zou de dader van de verkrachting van een 18-jarige dorpsgenoot naartoe gevlucht zijn? Houdt hij zich verscholen in de kelder van het kasteel? Zit hij in het achterliggende bos? En de rust is voorlopig nog niet terug in Heusden, nu de verdachte ook uit het dorp zelf komt.