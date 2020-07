Rechters mild voor Pool die met mannetjesputters geld kwam ophalen in De Mortel

DEN BOSCH Net als het Openbaar Ministerie kan ook de rechtbank zich voorstellen dat een Pool door grote schulden vanuit een faillissement geen andere uitweg zag dan twee mannetjesputters mee te nemen toen hij die schuld wilde vereffenen in De Mortel. Maar hij had ook moeten weten dat ze geweld zouden gebruiken. Vandaar dat hij wel straf krijgt, al strijkt ook de rechtbank over haar hart.

De Pool, Darius A. (59), had naar eigen zeggen twee ton tegoed van een bouwbedrijf in De Mortel. Dat was deels van een eerste schuld, zei het OM, waarop de man bleef doorwerken en vanuit een volgend bedrijf betaald zou krijgen. Maar ook dat ging failliet, zagen de rechters.

De man had zich inmiddels diep in de schulden gestoken. In een café boden twee forsgebouwde landgenoten aan hem te helpen het alsnog te innen, waarop ze hem naar De mortel reden. Daar ging de directeur niet in op de eisen van Darius A. De mannen trokken een pistool en een ploertendoder en deelden rake klappen uit.

Geen andere uitweg

In haar vonnis zegt de rechtbank rekening te houden met de omstandigheid dat verdachte ‘door het faillissement in grote financiële problemen raakte, waardoor hij blijkbaar geen andere uitweg meer zag dan aangever onder druk te zetten’. Maar gezien zijn strafblad ‘maakt hij er geen gewoonte van zijn problemen op deze ongeoorloofde wijze op te lossen’.

Quote Gezien zijn strafblad ‘maakt verdachte er geen gewoonte van zijn problemen op deze ongeoor­loof­de wijze op te lossen’. Vonnis van de rechtbank

Iets dergelijks had de officier van justitie ook al gezegd en hield de strafeis mild op vijftien maanden cel. De rechtbank deed daar nog eens vijf maanden vanaf en hield er vijf voorwaardelijk. Wel komt er een werkstraf van 240 uur bij.

Niets gedaan

Zelf zei de Pool dat hij niet wist dat die twee landgenoten geweld zouden gaan gebruiken. Of dat echt zo is kan de rechtbank niet vaststellen. Maar ervaring leert dat iemand die wordt afgeperst niet zomaar zijn spullen afgeeft en er is dus een aanmerkelijke kans dat er geweld zal worden gebruikt. Zeker als je twee van dit soort mannen meeneemt. De Pool heeft ook helemaal niets gedaan om het geweld te stoppen, zo meldt het vonnis.