Rechtszaak over vluchtweg café D'n Egelantier in Someren

SOMEREN - Een cafébaas in hartje Someren en grondeigenaar van een naastgelegen appartementencomplex liggen met elkaar in de clinch. De uitbater wil graag zijn verplichte vluchtroute behouden, de grondeigenaar wil echter af van eerder gemaakte afspraken. De zaak komt dinsdag voor de bestuursrechter in Den Bosch.

De vluchtroute van D’n Egelantier ligt op de grond van Residentie Teerlincx Staete, een complex met winkelruimte (onder meer Domino’s Pizza) en acht luxe appartementen tegenover het gemeentehuis. In het verleden zijn daarover afspraken gemaakt tussen kroegeigenaar Marcel van Doorn van D’n Egelantier en grondbezitter Peter van de Laar. Later werd het eigendom van de grond overgedragen aan de Vereniging van Eigenaren van de residentie. Beide laatstgenoemde partijen willen nu af van de afspraak.

,,Die afspraak was opzegbaar”, meent adviseur Martien Driessen die beide betrokkenen dinsdag in de rechtbank in Den Bosch vertegenwoordigt. ,,Mijn cliënten willen geen vluchtweg meer op het achterterrein. Bij nacht en ontij draag je daar dan verantwoordelijkheid over en daar willen ze van af. De eigenaar verzet zich daartegen. Er is dus een verschil van inzicht”, is het enige wat hij inhoudelijk over de rechtszaak kwijt wil.

Hoe uitbater Van Doorn over de kwestie denkt is onduidelijk. Hij was de afgelopen dagen ondanks herhaaldelijke pogingen niet bereikbaar voor commentaar.

Bestuursdwang

De gemeente Someren heeft ook een rol gespeeld in dit dossier. Het gemeentebestuur paste eerder zogeheten bestuursdwang toe bij het etablissement. Het college van burgemeester en wethouders eiste dat er een fatsoenlijke vluchtroute zou komen voor de cafégangers.