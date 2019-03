Recordpolonaise Someren slaagt: tientallen rondjes over de atletiekbaan

Iedereen heeft het werrum in Ganzendon­ck, uitslag optocht Beek en Donk

9:48 BEEK EN DONK - In Beek en Donk gaat de ‘polizei’ voorop om Laarbeek toch maar vooral ‘groen’ te houden. Ze geven tulpen aan het publiek. Het motto van de optocht is Dor worde werrum van, dit motto is verwerkt door de diverse groepen en in de wagens.