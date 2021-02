Recreatiegigant Peter Gillis wil groot hotel op parkeerplaats Prinsenmeer, gemeente Asten werkt niet mee

Ton Verschure (82) overleden; hij was lang pastoor in de Kempen

13 februari KNEGSEL/AARLE-RIXTEL - Oud-pastoor Ton Verschure (82) is deze week overleden. Tijdens zijn 55 jaar priesterschap, was hij onder meer kapelaan in Eindhoven, en pastoor in Eersel, Vessem, Knegsel en Wintelre.