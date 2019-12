Recreatiewoning in De Mortel inzet van juridisch conflict

Volgens de gemeente Gemert-Bakel heeft de eigenaar van de woning in de bossen bij de Hemelsbleekweg, ondernemer Jos Maas uit Gemert, dingen gedaan die niet stroken met de regels van het bestemmingsplan. Zo is er volgens de gemeente zonder vergunning een overkapping aangebracht, is er rondom de woning teveel verhard en staat er verlichting die er niet mag staan.